A equipa de futebol do Sporting, que se sagrou campeã nacional, vai ser recebida hoje à tarde na Câmara de Lisboa. No entanto, uma coisa é certa: a receção será sem a presença de adeptos na Praça do Município e ruas adjacentes. E para garantir que tudo corre dentro da normalidade, a Polícia de Segurança Pública (PSP) vai estar a controlar e a monitorizar a situação a partir das 15h00.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informou que vai implementar um perímetro alargado que envolve a Praça do Município e artérias circundantes de modo a "evitar a afluência de adeptos, bem como concentrações e ajuntamentos na imediações".

O policiamento, ressalva ainda a nota, vai ter o foco na fiscalização de trânsito/estacionamento para garantir a fluidez da circulação automóvel — já que são previstas restrições para garantir que as medidas de segurança serão aplicadas. Assim, a PSP alerta para a possibilidade de existir algum condicionamento da circulação nas seguintes artérias:

Rua do Comércio

Rua Aúrea

Largo de São Julião

Rua de São Julião

Rua Nova do Almada

Rua Henriques Nogueira

Rua da Prata

Rua do Arsenal

"A Polícia de Segurança Pública reitera o apelo a que todos os cidadãos cumpram as normas em vigor relativamente à prevenção da propagação da pandemia COVID 19, evitem deslocar-se ao local do evento e respeitem as indicações dadas pelas autoridades", dá conta ainda o comunicado da PSP.