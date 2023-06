O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou esta sexta-feira que a grande contraofensiva que a Ucrânia vem preparando há meses já "começou", mas que as forças de Kiev não conseguiram "alcançar os seus objetivos".

“Podemos dizer, com certeza, que esta ofensiva começou”, disse Putin num vídeo colocado no Telegram por um repórter da televisão estatal russa.

“As tropas ucranianas não atingiram o seu objetivo em nenhum dos campos de batalha. Foram cinco dias de combate, com lutas intensas durante o dia de quinta-feira e o anterior”, referiu, salientando, contudo, que "o potencial ofensivo do regime de Kiev ainda permanece", apesar das "perdas significativas" do lado ucraniano.

O líder russo revelou ainda que o seu exército está a avaliar "realisticamente a situação atual" e que as ações futuras "procederão desta" análise.