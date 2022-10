É a primeira vez, desde o anúncio da mobilização parcial de centenas de milhares de reservistas, em 21 de setembro, que o líder russo acompanha, pessoalmente, os exercícios de treino dos civis convocados para apoiar a ofensiva russa na Ucrânia.

Num posto de tiro, deitado no chão e de um capacete de proteção, o presidente russo tentou atirar com uma arma automática. Vladimir Putin falou com alguns soldados mobilizados e, a um deles, desejou "Boa sorte!", com toque no ombro.

Segundo as agências russas de notícias, o presidente Putin assistiu aos exercícios de formação tática e de controlo de incêndios.

Também presente na visita, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, informou o presidente sobre o avanço da formação das centenas de reservistas mobilizados, acrescentaram as agências.