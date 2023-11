“Após a sua visita oficial ao Cazaquistão, Vladimir Putin chegou a Rostov-on-Don, onde visitou o quartel-general do Distrito Militar do Sul”, de acordo com um comunicado publicado no ‘site’ da presidência russa.

Durante a visita, o chefe do Kremlin foi acompanhado pelo ministro da Defesa, Sergey Shoigu, pelo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas russas, Valery Gerasimov, e por outros comandantes de topo, que o informaram sobre o progresso da campanha militar na Ucrânia.

Putin visitou o quartel militar de Rostov-on-Don em várias ocasiões, a última das quais a 20 de outubro, quando regressou da China, onde participou no 3.º Fórum das Novas Rotas da Seda e teve um encontro com o líder chinês, Xi Jinping.