A pintura “La Gioconda”, uma das principais atrações do museu parisiense do Louvre, sofreu neste domingo um ataque de um visitante, que lhe atirou um bolo.

O homem, de nacionalidade francesa, estava vestido de mulher e sentado em cadeira de rodas. Segundo várias testemunhas, o atacante surpreendeu todos os presentes quando se levantou atirou o bolo contra a famosa pintura de Leonardo da Vinci.

O quadro é protegido por vidro de segurança, que preveniu danos na pintura.

Os guardas do museu rapidamente limparam os vidros, mas o momento ficou registado em vídeos e fotos das dezenas de visitantes que estiveram no local.

Não se conhece a identidade ou as motivações do atacante, mas de acordo com um dos vídeos partilhados, o homem diz, em voz alta, no momento que é expulso, que “Há pessoas a tentar destruir o planeta, pensem na Terra, pensem na Terra”. “Os artistas que pensem na terra, foi por isso que fiz isto", ouve-se ainda.

Este não é o primeiro ataque que a obra de Leonardo da Vinci sofre. Em agosto de 2009, um turista atirou uma chávena de chá, que se estilhaçou ao atingir a vitrine que o protege.

Décadas antes, em 1974, enquanto estava em exibição no Museu Nacional de Tóquio, uma mulher usou um spray de cor vermelha para atacá-lo, mas não danificou a pintura.