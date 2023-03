As medidas apresentadas esta sexta-feira pelos ministros, Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina e Ana Mendes Godinho dirigem-se sobretudo para os agregados mais vulneráveis, incluindo a redução do IVA do preço dos alimentos. Está igualmente previsto o aumento extraordinário dos salários dos funcionários públicos.

Entre as medidas destaca-se o pagamento direto às famílias que preencham certos requisitos de vulnerabilidade de modo a mitigar o aumento do custo de vida.

"Dirijo-me em particular aos pensionistas e trabalhadores que vivem o dia a dia a fazer contas à vida porque os custos aumentaram. É para todos aqueles que nos queremos dirigir, começou por dizer Fernando Medina.

“Fomos confrontados com a guerra e inflação e por isso temos apoiado vários programas de apoio às famílias. Foram várias vezes que procedemos ao reforço de apoio aos rendimentos. Há poucos dias, aprovamos dois novos programas de apoio que são o apoio à Habitação. Fizemos estas medidas quando tínhamos disponibilidade para o fazer, porque a economia o permitiu”.

No que se refere à subida do preço dos alimentos, avançam ajudas de Estado à produção e, por outro, uma redução da fiscalidade, nomeadamente no IVA, desde que haja um compromisso dos retalhistas em não absorverem o alívio fiscal nas margens de lucro.

“A partir de hoje, conhecidos os novos resultados divulgados pelo INE, podemos dar resposta a esses problemas”, salientou o ministro das Finanças.

“Começo com a subida do preço dos alimentos. Vamos trabalhar com os produtores e definir um cabaz de preços fixo com o IVA zero para esse cabaz de bens essenciais”.

A medida insere-se no esforço de um acordo que "traduza diretamente na redução dos preços e que permita também assegurar a estabilidade desses preços durante algum período de tempo".

"Decidimos dar este espaço do IVA zero dimensionado para um apoio à produção e diminuir os preços de uma cadeia mantendo a estabilidade na cadeia de produção e distribuição de bens no nosso país. Uma preocupação central das nossas famílias", declarou Medina.