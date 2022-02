De acordo com a Startup Portugal, "Above & Beyond Hangouts é o nome do encontro mensal que vai juntar empreendedores, investidores e outros atores nacionais e internacionais do ecossistema numa sessão de debate e networking de temas ‘quentes’ relacionados com startups".

"Alinhado com a celebração do Mês da Identidade Africana, e em parceria com a Bantumen, a diversidade é o mote para a primeira edição destes encontros", é referido em comunicado. O primeiro encontro acontece esta quarta-feira, 23 de fevereiro, às 18h00.

Mas o que esperar? Durante a sessão, "quatro convidadas vão partilhar as suas experiências sobre a importância da diversidade e como a comunidade empreendedora pode melhorar a sua ação para a construção de um ecossistema mais diverso". E o acesso ao evento é gratuito — só é preciso fazer o registo online.

A primeira sessão vai contar com a participação de Inês Sequeira, diretora da Casa do Impacto (incubadora para startups de impacto), Filipa Matos, VP de Special Operations da Remote (um dos mais recentes unicórnios portugueses), Joyce Pinto, responsável pela estratégia da Bantumen (revista focada na cultura negra da lusofonia) e Mariana Brilhante, co-fundadora da Speak (startup que ajuda a integrar migrantes e refugiados a partir do ensino de línguas).

“Queremos marcar a agenda com um encontro regular que permita à comunidade partilhar as suas iniciativas e incentivar à ação sobre os desafios do nosso ecossistema empreendedor, convocando os seus atores nacionais e internacionais para o fazerem num espaço inspirador e descontraído”, explica António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal.

A organização informa ainda que as sessões vão decorrer em inglês, "por forma a incluir empreendedores e participantes de todas as nacionalidades".

Os encontros acontecem nas últimas quarta-feiras de cada mês, no Ferroviário (Santa Apolónia, Lisboa), mas também são transmitidas online.