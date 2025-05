Designado “Fullsense” e financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), este programa traduz-se numa investigação que oferece, simultaneamente, uma intervenção psicológica para ajudar a promover a saúde sexual e também o bem-estar e a saúde mental.

O programa é dinamizado pelo grupo de investigação em Sexualidade e Género do Centro de Psicologia da Universidade do Porto (CPUP) e do Laboratório de Investigação em Sexualidade Humana (SexLab), sendo gratuito e acessível a todas as pessoas maiores de idade, independentemente do género ou da orientação sexual.

“Estamos a falar de um estudo com um caráter muito inclusivo, porque não só incluímos homens e mulheres, também incluímos pessoas com diferentes orientações sexuais e com diferentes identidades de género, ou seja, é um programa que está preparado para ajudar pessoas com diversidade sexual, diferentes orientações sexuais, e com diversidade de género (…). Penso que esta é uma nota que diferencia o ‘Fullsense’ porque, muitas vezes, os estudos são muito exclusivos nos critérios e acabam por não chegar a um amplo número de pessoas”, disse Pedro Nobre.

À Lusa, o diretor da FPCEUP antecipou que a meta é envolver 70 pessoas e que o programa arrancará mal tenha os primeiros voluntários inscritos.

O arranque passa pelo preenchimento de um formulário, seguindo-se um contacto telefónico mais individual e personalizado e, para seguir o programa, o voluntário assistirá a oito módulos ‘online’, mais ou menos um por semana, módulos com informação e exercícios.

O objetivo do programa é promover a saúde sexual e o bem-estar de pessoas com dificuldades sexuais ou que estejam insatisfeitas com a sua vida sexual, contribuindo, assim, para uma visão mais positiva e uma vivência mais prazerosa da sexualidade.

O programa pretende avaliar a eficácia da intervenção em pessoas que apresentam queixas de natureza sexual causadoras de sofrimento emocional significativo como, por exemplo, baixo desejo sexual, dificuldades de ereção, lubrificação ou orgasmo, ejaculação rápida, dor sexual.

“Estima-se que um quinto [equivalente a 20%] da população adulta portuguesa tem dificuldades sexuais que causam sofrimento emocional. Ou seja, uma em cada cinco pessoas. É um número muito significativo. Este programa pode ser uma ajuda acessível e simples”, disse Pedro Nobre.

Com base em dados de um estudo recente levado a cabo pelo SexLab da FPCEUP, o diretor apontou que entre as queixas mais frequentes estão o baixo desejo sexual, que é comum a mulheres e homens, as dificuldades de ereção e de lubrificação, as dificuldades de orgasmo e de dor sexual nas mulheres, ou as dificuldades de ejaculação (retardada ou prematura) nos homens.

Cerca de metade das pessoas com queixas sexuais apresentam mais do que uma dificuldade em simultâneo.

Com o ‘Fullsense’, para além da plataforma ‘online’, haverá apoio à distância de profissionais especializados, nomeadamente especialistas portugueses com experiência em sexologia clínica e terapia sexual.

“O ‘Fullsense’ utiliza processos psicoterapêuticos testados cientificamente numa modalidade ‘online’, que permite chegar a um número extremamente elevado de pessoas, independentemente da sua localização, das suas condições socioeconómicas ou das suas características pessoais”, descreveu o diretor.

A equipa conta ter os primeiros resultados até ao final deste ano.