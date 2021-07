Foi de férias ou esqueceu-se da data da toma da segunda dose da vacina?

Com apenas uma dose da vacina – considerando que a maior parte das vacinas a serem administradas em Portugal precisam de duas doses, com excepção da vacina de dose única da Janssen – não se encontra ainda imunizado contra a covid-19 ou formas graves de doença. É, por isso, importante reforçar que só se pode considerar que a vacina "protege" de forma eficaz 14 dias após a toma da segunda e última dose.

A vacinação completa é ainda mais importante quando se considera a circulação de novas variantes mais contagiosas do vírus, como é o caso da Delta. Assim, é importante assegurar que todos os cidadãos elegíveis completam o esquema vacinal, por forma a desenvolver imunidade contra os efeitos do vírus SARS-CoV-2.

Assim, quanto mais tempo passar após a data indicada para a toma da segunda dose, mais vulnerável fica a pessoa a formas graves da doença. Apesar de alguns estudos revelarem uma resposta do sistema imunitário após a primeira inoculação, uma dose não é suficiente para garantir uma imunização eficaz. Além disso, o cumprimento dos prazos ajudará também a contribuir para um maior controlo da epidemia em geral.

Quando deve ser administrada a segunda dose da vacina Covid-19?

Em Portugal, existem quatro vacinas de duas doses: AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna e Pfizer-BioNTech (Comirnaty). É importante respeitar os prazos e não atrasar a toma da segunda dose da vacina, uma vez que estes intervalos foram os usados em ensaios clínicos e os resultados que permitiram avaliar a eficácia das vacinas na prevenção da doença foram testados com estes intervalos entre as doses, que variam consoante a vacina:

Pfizer-BioNTech (Comirnaty) – intervalo de 28 dias entre as duas doses;

– intervalo de 28 dias entre as duas doses; Moderna – intervalo de 28 dias entre as duas doses;

– intervalo de 28 dias entre as duas doses; AstraZeneca (Vaxzevria) – intervalo de oito semanas entre as duas doses (devido à variante Delta, a Direção Geral da Saúde deu indicações para reduzir o intervalo de 12 para oito semanas).

A primeira dose apresenta o novo antigénio ao sistema imunológico, preparando-o, enquanto a segunda dose é aquela que "realmente reforça o sistema imunitário”, segundo Soumya Swaminathan, cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde.

Se falhou a marcação para a administração da segunda dose, saiba o que fazer

Se por algum motivo falhou o agendamento da segunda dose, deverá dirigir-se ao seu centro de vacinação. Isto porque a segunda dose da vacina contra a covid-19 tem de ser administrada no mesmo centro de vacinação onde recebeu a primeira.

Dependendo da disponibilidade do centro, bem como da disponibilidade de vacinas, poderá receber a respectiva dose no próprio dia ou noutro dia que seja definido pelo centro de vacinação.

Nesta situação de pandemia que vivemos, o principal objetivo é parar a doença, mais precisamente os casos graves, e, de acordo com os resultados, as vacinas disponíveis cumprem este efeito de forma eficaz para ajudar a combater a pandemia.

Portugal está a acelerar o ritmo de vacinação devido à rápida disseminação da variante Delta do coronavírus SARS COV-2, considerada mais transmissível e agora predominante no país, estando disponível as modalidades de agendamento por mensagem SMS e telefonema, de “casa aberta” sem marcação prévia e de antecipação da segunda dose da vacina da AstraZeneca.

Desde o dia 7 de julho que as pessoas com 25 ou mais anos podem podem fazer o autoagendamento da toma da vacina contra a covid-19 na plataforma da Direção-Geral da Saúde destinada a estas marcações.

Este processo de autoagendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

A 'task force' que coordena o processo de vacinação, anunciou hoje que, na quinta-feira, foi atingido um novo recorde de vacinação diária com cerca de 158 mil pessoas vacinadas.

[Esta e outras informações constam do site imune.pt*, uma plataforma digital informativa sobre vacinação, uma iniciativa do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT-NOVA)]