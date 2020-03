O recente pedido para o estabelecimento de uma nova área de aquacultura de mexilhão com 282 hectares em mar aberto em Sagres, no concelho de Vila do Bispo, que permitiria à empresa promotora triplicar a sua produção, está a ser objeto de contestação por parte de autarcas e pescadores.

Segundo disse à Lusa fonte da empresa Finisterra, com a concessão de uma nova licença seria possível aumentar a sua atual área produtiva, com 161 hectares, permitindo triplicar a produção, de 4.000 para 12.000 toneladas por ano, aumentar as vendas e a possibilidade de acesso ao mercado europeu.

A Finisterra justifica a escolha do chamado ‘mar de Sagres’ pela qualidade da água, que possibilita a cultura de mexilhões de qualidade superior e a obtenção do “primeiro produto nacional” do género com a certificação "modo de produção Biológico”.

A área onde poderá vir a ser instalada a estrutura situa-se na zona de expansão destinada à atividade aquícola em mar aberto de bivalves do Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, aprovado, mas alvo de contestação durante um período de consulta pública.

O presidente da Câmara de Vila do Bispo, Adelino Soares, disse à Lusa ”não estar contra a aquicultura”, mas contra “a sua localização”, que “não vai permitir uma coabitação” com a atividade da pesca artesanal que é “o sustento” de 250 famílias.

“Não estamos contra ninguém, mas esta atividade pode ir para uma zona mais afastada da costa e aí conseguem coabitar as duas atividades e é isso que vamos fazer valer”, defendeu o presidente da autarquia, que emitiu um parecer negativo ao projeto.