Em março, várias depressões afetaram o estado do tempo, causando chuva, particularmente no centro e sul de Portugal continental.

Na bacia hidrográfica do Barlavento Algarvio, a quantidade de água subiu de 20,7% em fevereiro para 57,5% em março, mas mesmo assim continua a ser a que menor quantidade de água reserva.

Os armazenamentos por bacia hidrográfica apresentaram-se superiores às médias de março (1990/91 a 2023/24), exceto nas bacias do Mira e Ribeiras do Algarve.

Das 60 albufeiras monitorizadas, 50 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e uma inferior a 40%.

Segundo os dados do SNIRH disponíveis hoje, com menos água estavam no final de março as bacias do Barlavento (57,5%) e Mira (57,9%).

As bacias do Tejo e do Guadiana eram as que apresentavam maior volume de água, com 97,3% e 96,9%, respetivamente, seguidas da do Mondego (92,7%), Oeste (92,5%), Douro (89,8%), Cávado (83,5%), Sado (82,6%), Lima (82,2%), Arade (82,1%) e Ave (76,9%).

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.