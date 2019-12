A Lusa questionou a GNR sobre o valor total das coimas e os distritos em que se registaram as ocorrências, mas não obteve resposta.

Depois da contabilização dos dados até 28 de novembro deste ano, a GNR deteve, no dia 05 de dezembro, dois homens, com 19 e 46 anos, por furto de pinha de pinheiro-manso “pinus pinea”, em Sines, no distrito de Setúbal, num terreno alheio e sem consentimento do proprietário, o que culminou na apreensão de 132 kg de pinha e diversos utensílios para apanha da mesma, como luvas, sacos e varas.

Em 2018, foram confiscados 1.123 kg de pinhas de pinheiro-manso, registando-se sete crimes e três contraordenações, com três pessoas identificadas e 11 detidos.

“O crime mais verificado é o furto e a contraordenação mais frequente é a apanha de pinha fora do período autorizado para o efeito”, apontou a GNR.

Contabilizando 1.521 kg de pinhas apreendidas, em 2017 registaram-se dois crimes e 13 contraordenações neste âmbito, com 13 pessoas identificadas e dois detidos.

Por norma, a ocorrência de crime diz respeito a furto, enquanto a contraordenação se refere à apanha fora do período estabelecido.