Esta embarcação seria igualmente intercetada pelas autoridades italianas à entrada do porto de Lampedusa, que transportaram posteriormente os migrantes para terra firme.

Ao mesmo tempo, uma outra embarcação insuflável chegava de forma autónoma a uma das praias de Lampedusa, com vários migrantes tunisinos a bordo.

Estes migrantes seriam posteriormente identificados e detidos pela polícia militar italiana (Carabinieri).

No total, 395 migrantes chegaram durante a noite passada a Lampedusa, um recorde de chegadas diárias em Itália desde o início do ano.

Desde o início deste ano, 8.087 migrantes já desembarcaram nas costas italianas.

Apesar da ameaça da pandemia da doença covid-19, o fluxo migratório nas várias rotas do Mediterrâneo acabou por nunca parar e com a chegada do verão, e consequentemente melhores condições de navegabilidade, é expectável que as tentativas de travessia para tentar alcançar a Europa continuem a aumentar nas próximas semanas.

Com estas novas chegadas, o centro de acolhimento da ilha italiana, que já abrigava 200 pessoas, encontra-se sobrelotado.

Algumas pessoas irão ser transferidas para outras instalações de acolhimento.

Durante esta madrugada, a Alarm Phone, organização que recebe as chamadas de emergência feitas por embarcações que se encontram em perigo em alto mar, alertou para a presença, ao largo de Malta, de um bote insuflável com 25 pessoas a bordo em risco de naufrágio.

Segundo a organização, o motor do bote estava avariado e a água já estava a entrar no interior da embarcação.

“As autoridades recusam-se a intervir. É necessário um resgate agora!”, referiu a Alarm Phone, denunciando que as guardas costeiras de Malta e de Itália não estavam a responder às suas chamadas.

SCA // EL

Lusa/Fim