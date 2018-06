O presidente da câmara baixa do parlamento, Wolfgang Schäuble, ex-ministro e respeitado político, deverá negociar uma saída da crise que opõe Merkel ao ministro do Interior, Horst Seehofer, o líder da ala mais à direita da frágil coligação governamental que quer impor uma mudança drástica na política de acolhimento de requerentes de asilo.

Cerca de 86% dos alemães são a favor de acelerar as deportações de migrantes que viram os seus pedidos de asilo rejeitados, de acordo com a sondagem de referência do canal público ARD, a Deutschlandtrend, realizada no princípio desta semana, no início do conflito político que ameaça a chanceler alemã.

Segundo a sondagem, 62% dos entrevistados acreditam que os estrangeiros indocumentados que chegam às fronteiras da Alemanha devem ser afastados, uma medida defendida por Seehofer e rejeitada por Merkel no conflito político entre ambos.

Merkel, criticada pelas consequências da sua decisão, em 2015, de abrir o país a mais de um milhão de imigrantes, joga agora o seu futuro político num confronto com o seu ministro do Interior.