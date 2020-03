Os dois primeiros voos comerciais de repatriamento organizados pela TAP desde Cabo Verde, ilhas do Sal e de Santiago (Praia), aconteceram na madrugada de quarta-feira, após autorização do Governo cabo-verdiano.

Contudo, no embarque na Praia, dezenas de portugueses que se apresentaram no aeroporto sem bilhete não conseguiram lugar, gerando críticas e indignação no local, como a Lusa constatou.

Maria Carvalho devia ter embarcado em 19 de março de regresso a Lisboa, mas foi apanhada de surpresa com o cancelamento de voos por Cabo Verde. “Ainda me deram bilhete para outro voo, mas depois foi também anulado”, explicou à Lusa.

Acabou por ir para o aeroporto para tentar a sorte: “Disseram-me para vir aqui para o aeroporto para ter o bilhete. Eu quero ir para lá, tenho de trabalhar, tenho lá a minha filha menor”, contou, pouco antes de receber a confirmação que viajava mesmo hoje.

Cabo Verde continua a registar até ao momento cinco casos da covid-19 e um morto.

Três casos foram registados na semana passada na ilha da Boa Vista, dois turistas ingleses e uma turista dos Países Baixos. Um dos turistas ingleses, de 62 anos, acabou por morrer na segunda-feira e os restantes já regressaram aos países de origem.

Na cidade da Praia, ilha de Santiago, estão confirmados dois casos, um casal.

Trata-se do primeiro caso de transmissão local no país. O marido, cabo-verdiano, de 43 anos e residente na Praia, tinha regressado a Cabo Verde em 18 de março, proveniente de França num voo através de Lisboa, tendo ficado em isolamento e segundo o balanço feito hoje “inspira alguns cuidados”.

A mulher, de 41 anos e igualmente residente na Praia, foi posteriormente confirmada com covid-19, aguardando-se o resultado das análises às várias pessoas com que contactou nos últimos dias.

Todas as ligações interilhas estão suspensas no país, por decisão do Governo, para travar a progressão da pandemia no arquipélago, entre outras medidas restritivas.

A pedido do Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, o parlamento autorizou na sexta-feira ao final do dia a declaração de estado de emergência no país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500.

Dos casos de infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O número de mortes causadas pela covid-19 em África subiu para 94 com os casos acumulados a ultrapassarem os 3.400 em 46 países, segundo a mais recente atualização das estatísticas sobre a pandemia

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.