A pequena ilha no oceano Pacífico, também conhecida como ilha do Natal, tem um fuso horário 14 horas à frente do Tempo Médio de Greenwich (GMT), celebrando a entrada no Ano Novo quando forem 10:00 horas em Lisboa.

As primeiras ilhas maiores a chegar à meia-noite na região serão Tonga, Samoa e partes da Nova Zelândia, uma hora mais tarde. Uma hora depois, partes mais a leste da Rússia, juntamente com as ilhas Fiji, entrarão em 2024.

Sydney, na Austrália, é uma das primeiras grandes cidades internacionais a saudar o novo ano à meia-noite, com o habitual espetáculo de fogo de artifício no porto de Sydney.

O fuso horário que passa por Greenwich em Londres, Reino Unido, e que abrange também Portugal, determina a entrada destes dois países no ano novo exatamente 14 horas depois Kiribati.

Nessa altura, apenas cerca de metade do planeta terá chegado à meia-noite.

Nos Estados Unidos, a costa leste será a primeira a chegar a 2024, fazendo-o cinco horas depois de Londres, mas só 22 horas depois da Oceânia é que toda a parte continental dos Estados Unidos terá entrado no Ano Novo.

O último lugar chegar a 2024 serão as ilhas da Samoa Americana, novamente no Pacífico, cerca de 24 horas depois.