Os quatro diretores gerais de Saúde do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) concordaram que o grau de alerta deve passar do nível 4 para o nível 3, o que significa que a transmissão do coronavírus deixou de aumentar exponencialmente.

Nos últimos sete dias, entre 4 e 10 de maio, a média diária foi de 10 mortes e 2.195 casos, o que corresponde a uma descida de 33,3% no número de mortes e um aumento de 3,1% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

Desde o início da pandemia, no Reino Unido foram notificados 127.609 óbitos de covid-19 num total de 4.437.217 infeções confirmadas no país.

Desde dezembro foram imunizadas 35.472.295 pessoas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, das quais 17.856.550 já receberam também a segunda dose, administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.