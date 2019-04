Os combates acontecem há já três semanas no sul de Trípoli entre as forças leais ao Governo de Acordo Nacional, reconhecido pela comunidade internacional, e as forças do marechal Khalifa Hafter, homem forte do Leste do país que lançou em 04 de abril uma ofensiva para conquistar a cidade.

O porta-voz do Ministério da Saúde da Governo de Unidade Nacional, Amin al-Hashemi, disse hoje à agência France Presse que os ataques aéreos fizeram “quatro mortos e 20 feridos”, que foram levados para o hospital público de Abu Magro, um bairro do sul da capital.

Contudo, admitiu que o número de vítimas pode subir.

Segundo uma fonte militar favorável ao Governo, as vítimas são civis. A mesma fonte indicou que o ataque apenas atingiu alvos civis, não militares.

O Governo acusou o marechal Khalifa Haftar de ter usado aviões estrangeiros, sem especificar a sua nacionalidade, para realizar esses ataques.

Khalifa Haftar lançou uma ofensiva em 04 de abril contra Trípoli, sede da Governo de Unidade Nacional liderado por Fayez al-Sarraj.