Quatro sem-abrigo pediam esmola à porta de um bar em Brest, uma cidade portuária no noroeste de França, e acabaram a ganhar 50 mil euros com o bilhete que um cliente do estabelecimento, à saída, lhes ofereceu.

"Pediam esmolas perto do bar, à meia-noite, em Brest, e um cliente que saía do local doou-lhes o bilhete comprado com 1 euro", revelou, em comunicado, a empresa Française Des Jeux (FDJ), responsável pela lotaria vencedora. "Foi uma grande surpresa para os quatro jovens mendigos quando perceberam que não ganharam 5 euros, mas sim 50 mil", continuou a empresa. Segundo a FDJ, os quatro jovens, todos a rondar os 30 anos de idade, partilharam o dinheiro, ficando cada um com a quantia de 12.500 euros. Os quatro homens "estavam chocados, mas tinham as ideias claras", disse a FDJ à agência AFP. De momento, os quatro afortunados afirmam não saber exatamente o que vão fazer com o dinheiro. No entanto, garantem que planeiam usá-lo para sair da cidade de Brest.