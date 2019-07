“Muitas vezes sentem que estão sozinhos, que foram um caso único”, o que os impede de procurar apoio, refere a associação.

De acordo com o balanço apresentado, 27 homens “terminaram com sucesso o processo de recuperação do trauma”, desde o início do apoio prestado pela Quebrar o Silêncio: 16 no ano passado e 11 este ano.

“São homens cujas vidas e o quotidiano já não são mais afetados pelo trauma e pelas consequências do abuso”, precisa a associação, que apoiou também cônjuges e outros familiares com acompanhamento psicológico ou orientação para lidar com “um sobrevivente”.