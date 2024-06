Os Sapadores Bombeiros de Lisboa confirmam ao SAPO24 um "incidente no Estádio Universitário de Lisboa, com a queda de uma bancada no pavilhão 1".

A mesma fonte refere que 10 feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.

No recinto decorria um evento com crianças, organizado pela Associação Infante de Sagres, e os feridos têm idades entre os 30 e os 86 anos, disse Manuel Nogueira, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, à agência Lusa.

O local tinha sido inspecionado na véspera do evento.

O alerta foi dado pelas 15:45. Os Sapadores estiveram no local com quatro viaturas e 16 homens.