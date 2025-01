Candidato à Câmara Municipal do Porto nas autárquicas de 2017, Álvaro Santos Almeida, de 60 anos, liderou a Entidade Reguladora da Saúde entre 2005 e 2010 e, mais recentemente, em 2015, assumiu a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), de onde acabaria por demitir-se, um ano depois em rota de colisão com o então Governo socialista.

O substituto de António Gandra D’ Almeida – que pediu demissão do cargo na sexta-feira após a transmissão de uma peça jornalística da SIC que dava conta de que teria praticado irregularidades antes de assumir a DE-SNS, pedido que foi aceite de imediato pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins – tem um doutoramento em Economia pela London School of Economics and Science e é professor associado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Na Porto Business School é diretor da Pós-Graduação em Gestão e Direção de Serviços de Saúde.

Conhecido por ser crítico da atuação da ministra da Saúde, Marta Temido, no Governo socialista de António Costa, na Assembleia da República Álvaro Almeida destacou-se em comissões parlamentares ligadas à saúde, mas também a temas como orçamento, finanças, negócios estrangeiros e comunidades portuguesas.

Economista nascido na freguesia da Sé, no Porto, o novo diretor-executivo do SNS foi quadro superior do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington, nos Estados Unidos.

Nas autárquicas de 2017 foi cabeça de lista do PSD/PPM, como independente, na candidatura à Câmara Municipal do Porto.

No comunicado hoje divulgado pelo Ministério da Saúde, o ex-deputado social-democrata é ainda descrito como “especialista em economia e em gestão dos serviços de saúde”.