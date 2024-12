Bashar al-Assad, um oftalmologista formado no Reino Unido, viu o destino mudar com a morte, num acidente de trânsito em Damasco em 1994, de Basel, o irmão mais velho, que seria o provável "herdeiro político" do pai.

Forçado a sair de Londres, Assad fez o curso militar antes de se iniciar nos assuntos políticos com o seu pai, líder do partido Baath, que impôs um regime hermético no país, no qual a menor suspeita de dissidência poderia levar à prisão ou a algo pior.

Após a morte do pai Hafez al-Assad em 2000, Bashar al-Assad sucedeu com um referendo celebrado sem a participação da oposição. Foi reeleito para um segundo mandato em 2007. Então, com apenas 34 anos, representou uma figura reformista para iniciar a liberalização económica e uma relativa abertura política do país.

Começou com uma tímida dose de liberdade, mas a "Primavera de Damasco" teve vida curta. Os opositores foram rapidamente silenciados e presos. Quando, no âmbito da Primavera Árabe, rebentou a revolta em março de 2011 no seu país, reprimiu implacavelmente, provocando uma militarização que se acabou por transformar num conflito armado. A guerra deixou mais de 500 mil mortos e provocou o deslocamento de metade da população, mas a posição de Assad sobre os manifestantes e a oposição não mudou.

Para a população síria e o mundo, Assad, pai de dois meninos e uma menina, justificou os bombardeamentos e as campanhas militares como uma guerra contra os "terroristas". Ao mesmo tempo, o aparelho de segurança montado por ele aplicou um sistema brutal de prisões dos dissidentes, com uma rede de centros de detenção e prisões espalhados por todo o país, que se tornaram famosos por seus abusos.