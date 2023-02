No terceiro episódio dos Palavrões da Ciência, conversamos com Hugo Rebelo, um investigador português que anda pelo mundo a investigar — sem medo! — esse intrigante mamífero que é o morcego. Já andou pelo Deserto do Saara, pela savana africana e pelo sudoeste asiático (e não vai parar por aqui)...

O Hugo é um excelente conversador — acabámos a falar de bibliotecas portuguesas, ossos fluorescentes na Transilvânia, e, como não podia deixar de ser, vírus perigosos que (dizem) vêm dos morcegos.

Palavrões da Ciência é um podcast produzido pela MadreMedia e apresentado por Cristina Soares e Marco Neves. A partir de palavras do dia-a-dia e de alguns palavrões, vamos perguntar a cientistas portugueses o que andam a investigar e que surpresas nos trazem sobre o que nos rodeia. A primeira temporada terá oito episódios — vamos da matemática à botânica, passando pelos morcegos, pelo mar, pela alimentação — e pelas fadas dos dentes… Para não perder nenhum episódio, assine na sua plataforma favorita: Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Os morcegos despertam o medo de muitas pessoas e são objecto de mitos e histórias de arrepiar, desde os vampiros às ideias falsas que levam a autênticas perseguições. Aliás, poucas pessoas dirão, com sinceridade, que entram numa gruta com morcegos sem tremer um pouco…

E, no entanto, os morcegos são animais especialmente saudáveis, com uma grande longevidade — e úteis para os seres humanos.

Ao longo da conversa, também perguntámos ao Hugo que relação tiveram afinal os morcegos com a pandemia de covid-19.

Como acontecerá em todos os episódios, conversaremos ainda sobre técnicas e dificuldades da comunicação de ciência. O nosso objectivo com este podcast é mesmo pôr os cientistas a falar para todas as mentes curiosas que andam por aí…

A conversa começa pelas palavras: afinal, qual é a origem da palavra «morcego»? Diga-se que a expressão que deu origem ao nome está errada: os morcegos não são nada daquilo que o nome diz que são. Comece já a ouvir e não perca esta volta ao mundo em busca dos mamíferos voadores.