A saúde voltou a estar em destaque, à semelhança do que sucedera na quarta-feira com outros dez pré-candidatos do Partido Democrata, mas o debate foi também marcado por um confronto de palavras entre o ex-vice-Presidente norte-americano Joe Biden e a senadora californiana Kamala Harris.

Este foi um dos vários momentos que mostraram Biden, de 76 anos, na defensiva, enquanto tentava convencer os eleitores dos Estados Unidos de que é o mais bem posicionado para negar ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um segundo mandato.

“Eu não acredito que você seja racista”, disse Harris a Biden, apesar de descrever como “doloroso” o histórico do adversário, que trabalhou com senadores republicanos segregacionistas em questões não raciais.

Biden classificou a crítica de Harris como “uma completa descaracterização” do seu trabalho político. O ex-vice-Presidente de Barack Obama disse que a sua motivação foi a salvaguarda dos direitos cívicos e mais tarde acusou a administração Trump de validar o racismo.

O debate mostrou as profundas divisões dentro do Partido Democrata, a oito meses do início das eleições primárias e, tal como o da noite anterior, deu a oportunidade a milhões de norte-americanos de terem o primeiro contacto com as propostas de 20 dos 25 pré-candidatos democratas.

O confronto desta quinta-feira contou com quatro dos cinco candidatos mais fortes, pelo menos de acordo com as primeiras sondagens: Biden, Bernie Sanders, Pete Buttigieg e Harris. A senadora Elizabeth Warren, que participou no debate de quarta-feira à noite, é a quinta.