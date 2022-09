O Reino Unido cumpre atualmente um período de luto nacional na sequência da morte de Isabel II, que morreu aos 96 anos em 8 de setembro, após mais de 70 anos de reinado, o mais longo da história do Reino Unido.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.

Segundo uma lista divulgada pela Reuters e pela BBC, uma série de líderes mundiais, membros da realeza e outros dignitários vão estar presentes no funeral, na segunda-feira.

Membros da realeza

Japão: Imperador Naruhito e Imperatriz Masako

Holanda: Rei Willem-Alexander e Rainha Máxima

Espanha: Rei Felipe VI e Rainha Letizia; Juan Carlos I e Sofia

Bélgica: Rei Philippe e Rainha Mathilde

Dinamarca: Rainha Margrethe II, príncipe herdeiro Frederik e princesa herdeira Mary

Suécia: Rei Carl XVI Gustaf e Rainha Silvia

Noruega: Rei Harald V e Rainha Sonja

Líderes nacionais

EUA: Presidente Joe Biden e primeira-dama Jill Biden

França: Presidente Emmanuel Macron

Índia: Presidente Draupadi Murmu

Áustria: Presidente Alexander Van der Bellen

Nova Zelândia: Primeira-ministra Jacinda Ardern

Austrália: Primeiro-ministro Anthony Albanese

Lituânia: Presidente Gitanas Nausėda

Sri Lanka: Presidente Ranil Wickremesinghe

Alemanha: Presidente Frank-Walter Steinmeier

Coreia do Sul: Presidente Yoon Suk-yeol

Brasil: Presidente Jair Bolsonaro

Polónia: Presidente Andrzej Duda

Itália: Presidente Sergio Mattarella

Canadá: Primeiro-ministro Justin Trudeau

Letónia: Presidente Egils Levits

Trinidad e Tobago: Presidente Paula-Mae Weekes

Palestina: Primeiro-ministro Mohammad Shtayyeh

Finlândia: Presidente Sauli Niinistö

Hungria: Presidente Katalin Novák

Irlanda: Presidente Michael D. Higgins; primeiro-ministro (Taoiseach) Micheál Martin

Jamaica: Primeiro-ministro Andrew Holness

Belize: Governadora Geral Floyla Tzalam

São Vicente e Granadinas: Governadora Geral Susan Dougan

Bangladesh: Primeiro-ministro Sheikh Hasina

União Europeia

Conselho Europeu: Presidente Charles Michel

Comissão Europeia: Presidente Ursula von der Leyen

Países não convidados

Rússia

Mianmar

Bielorrússia

Síria

Venezuela

Afeganistão

Então e Portugal?

Apesar de não constar na lista divulgada pelos meios de comunicação, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, informou que vai viajar no próximo domingo para Inglaterra para estar presente no funeral da Rainha Isabel II, que se realiza no dia seguinte.

“O funeral está marcado para dia 19 e eu irei no dia 18”, disse no domingo aos jornalistas, durante uma visita à Feira do Livro de Lisboa.

O presidente da República já tinha confirmado na semana passada que iria estar presente nas cerimónias fúnebres da rainha do Reino Unido, Isabel II, em representação do mais antigo aliado britânico.