Pronto para um test-drive que não é apenas um test-drive, mas sim toda uma experiência? No dia 23 de maio, na Quinta da Pimenteira, em Monsanto, Lisboa, a Nissan vai organizar um evento que promete cativar tanto os entusiastas de automóveis do futuro como os apaixonados pela arte.

Como? A marca nipónica vai dar o controlo do volante a quem queira tirar partido da tecnologia da Nissan e sentir a experiência eletrificada emocionante dos modelos eletrificados X-TRAIL e-POWER e QASHQAI e-POWER, do 100% elétrico ARIYA, e a versatilidade do híbrido JUKE. Para participar no evento basta preencher um formulário de inscrição. Os test drive começam às 13h00 e prolongam-se até às 19h30 (sendo que haverá intervalos de 30 em 30 minutos).

Pode registar a sua presença para este evento exclusivo aqui

Nota: para fazer o test drive basta escolher o horário e o modelo através da ficha de inscrição.

Mas a experiência não fica por aqui. Haverá ainda um concurso dedicado a jovens talentos, numa excelente oportunidade para quem quer mostrar o seu trabalho e deixar a sua marca. A par, através deste concurso, os seis finalistas não só vão ter a oportunidade de ter os trabalhos expostos no evento, como haverá prémios diferenciados para os três primeiros classificados.

A inscrição no concurso pode ser feita através deste link

O concurso de talentos vai contar com a participação de Pitanga (que vai personalizar um Nissan Ariya durante a tarde) e Carolina Queiroz Cunha (cujos quadros vão estar expostos no evento), duas artistas talentosas que vão acrescentar criatividade e arte ao evento.

Quanto aos vencedores do concurso, podem habilitar-se a ganhar os seguintes prémios:

1.º prémio : curso de pintura e escultura (329 horas) Cascais School of Arts & Design

: curso de pintura e escultura (329 horas) 2.º prémio : uma estadia de duas noites para duas pessoas no eco-resort Cerdeira - Home of Creativity

: uma estadia de duas noites para duas pessoas no eco-resort 3.º prémio: utilização do veículo 100% elétrico Nissan Ariya, durante uma semana

Por último, e ao final da tarde, o apresentador Pedro Fernandes e a locutora Mariana Alvim vão moderar uma mesa-redonda que terá como oradores José Botas (Diretor-Geral da Nissan), Margarida Sá Costa(Founder e board Member da United Nations Association Portugal), Henrique Sanchez (da Associação Utilizadores de Veículos Elétricos) e as já referidas artistas Pitanga e Carolina Queiroz Cunha. A conversa vai girar em torno das novas tecnologias, da criatividade e da sustentabilidade, temas core do ADN japonês da Nissan, sendo uma ótima oportunidade para conhecer a visão da marca para o futuro.

O evento terá também outras atividades, adicionando um toque de emoção e de maravilha ao processo, assim como um cocktail a ser partilhado com todos os outros entusiastas do mundo automóvel num ambiente descontraído.