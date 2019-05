"Os PROF consideram prioritária a plantação de eucaliptos em 95% do território continental e apenas não são privilegiados em 5% da área, ou seja, em oito sub-regiões homogéneas do interior de Trás-os-Montes e Alto Douro e do Baixo Alentejo", disse hoje a associação ambientalista.

Segundo João Branco, em cada PROF "há uma lista de espécies a privilegiar, que depois são as aprovadas quando há pedidos de arborização ou rearborização".

"Acontece que, em 95% do país, o eucalipto é espécie a privilegiar, o que nos deixa muito preocupados, apesar de existir uma lei que condiciona a expansão do eucaliptal, mas que nada nos garante que um dia não seja revogada", explicou.

O dirigente da Quercus salientou que, se um dia aquela lei for revogada, "o que pode perfeitamente acontecer, todo o país fica preparado para receber eucalipto, exceto os 05% do território".

João Branco aponta ainda outro problema: "Os PROF têm de ser vertidos nos Planos Diretores Municipais (PDM), porque a legislação assim o obriga, mas, na prática, vai tirar todo o poder de decisão às Câmaras Municipais na expansão do eucalipto no seu território".