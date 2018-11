Uma rapariga de 16 anos ficou esta quinta-feira em estado grave depois de ter sido atropelada por um veículo ligeiro, na Estrada Nacional (EN) 101, na freguesia de Mazedo, Monção, disse hoje à Lusa a proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo foi acionado o helicóptero do INEM para transporte da vítima ao hospital.

O acidente ocorreu cerca das 18:03, no lugar de Eirado, estando ainda apurar as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento.

Ao local compareceram ainda seis operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Monção, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) DE Melgaço e a GNR.