Julia Wandel, também conhecida como Julia Wandelt, foi detida na quarta-feira quando chegava da Polónia, no aeroporto de Bristol, Inglaterra, a pedido da polícia do condado de Leicestershire.

Esta força policial indicou, em comunicado, que a jovem enfrenta quatro tipos de acusação: duas por infrações alegadamente cometidas entre 2 de maio de 2024 e 15 de fevereiro de 2025, a terceira entre 3 de janeiro e 21 de abril de 2024 e a quarta entre 27 de novembro e 29 de dezembro de 2024.

A Polícia de Leicestershire precisou que uma mulher de 60 anos radicada em Gales, que foi detida com a jovem, ficou em liberdade, sob fiança.

As autoridades não forneceram detalhes, mas o diário The Daily Mail publica que as acusações estão relacionadas com a alegada perseguição aos pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, residentes naquele condado do centro de Inglaterra.

Segundo o jornal, Wandel converteu-se numa sensação na internet em fevereiro de 2023, quando publicou no Instagram, com a conta '@IAmMadeleineMcCann'(eu sou Madeleine McCann), e apareceu em programas televisivos a falar sobre a possibilidade de ser a criança desaparecida, aos três anos, em Portugal.

Esta semana usou uma nova conta nas redes sociais '@AmIJuliaWandelt', para partilhar os resultados de uma prova de ADN, segundo o jornal.

A 3 de maio de 2007, Madeleine McCann desapareceu do apartamento em que dormia com os irmãos gémeos, de dois anos, na Praia da Luz, enquanto os pais jantavam com amigos a poucos metros de distância, na estância balnear.

Em 2020, a polícia alemã declarou Christian Brückner como principal suspeito do sequestro e assassínio da criança, mas não se formalizaram acusações.

O caso de Madeleine foi um dos mais mediáticos do mundo e os pais mantêm a campanha para que prossigam as investigações para a encontrar.