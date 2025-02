A imagem foi divulgada esta sexta-feira, num vídeo partilhado por Dan Scavino. Pode ver-se a primeira página do jornal New York Post com a fotografia de detenção de Donald Trump, que se entregou numa prisão de Atlanta, em 2023, em grande destaque, na entrada da Sala Oval, na Casa Branca.

“Feliz Dia de São Valentim! Bem-vindos à linda Sala Oval”, escreveu o também vice-chefe de gabinete da Casa Branca, na rede social X.

Esta fotografia, que foi tirada a 25 de agosto de 2023, quando Trump foi registado na cadeia do condado de Fulton, na Georgia. A imagem está num lugar onde pode ser vista por todos os que visitem a Sala Oval.

A surpreendente escolha da decoração foi revelada durante a visita do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, quando os líderes estavam sentados em frente da lareira da sala. Segundo a ABC News, a imagem emoldurada está naquele local desde, pelo menos, 4 de fevereiro, quando Trump se reuniu com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Foto Trump Foto Trump créditos: AFP

Recorde-se que Donald Trump foi condenado no ano passado por 34 acusações criminais em Nova Iorque por falsificar registos comerciais para ocultar pagamentos secretos de 2016 e enfrentou acusações federais por contestar os resultados de 2020 e por supostamente manusear incorretamente documentos confidenciais.

O Presidente está neste momento a recorrer do veredito de Nova Iorque e os três casos restantes não estão a avançar.

Trump alega que os casos equivalem a uma “guerra jurídica” dos democratas para atrapalhar o seu movimento político.