“Morrem três portugueses por dia com esta doença e aquilo que nós queremos é que sejam diagnosticados mais cedo”, afirmou aos jornalistas a presidente do Grupo de Estudos de Cancro de Cabeça e Pescoço, Ana Castro, que está a realizar os rastreios numa carrinha junto ao Terminal Fluvial do Cais do Sodré.

A médica explicou que quanto mais cedo o cancro for diagnosticado maior é a probabilidade de cura: “Nós conseguimos curar 90% dos doentes nessa fase e se diagnosticarmos muito tarde vamos conseguir curar apenas cerca de 20%”.

Ana Castro destacou como “muito positivo” no combate a esta doença a entrada de médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde, porque “permite a mais gente ter acesso a cuidados de saúde oral”, um dos fatores de risco do Cancro de Cabeça e Pescoço.

Existe também um programa para formação de farmacêuticos, que em muitas zonas do interior do país são a “primeira porta dos doentes”. É importante que consigam reconhecer esta doença e saibam para onde podem reencaminhar o doente, referiu Ana Castro.