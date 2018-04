Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da Fundação GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas), Luís Sampaio, realçou a “importância de se rastrear a voz, nomeadamente os fumadores”, e faz “um balanço positivo” dos rastreios que anualmente se têm realizado por ocasião desta efeméride, através do Hospital Egas Moniz-Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (HEM-CHLO).

Para a GDA, os rastreios de voz são importantes, “pois para os artistas são um instrumento de avaliação do seu instrumento de trabalho, permitindo-lhes corrigir tecnicamente [algumas fragilidades], e tendo atenção e cuidado com a sua saúde”.

Este rastreio foi estendido à população, nomeadamente a que vive nas regiões do interior do país, com o apoio do Hospital Egas Moniz-CHLO, “zonas em que é difícil fazer exames com especialistas, uma ação que contou com o apoio da Direção-Geral de Saúde”.

Também hoje às 15:00, na sede da Fundação GDA, em Lisboa, é anunciada uma colaboração desta entidade com a Direção-Geral das Artes (DGArtes), tendo em vista a ampliação do projeto de Rastreio Nacional da Voz Artística, em curso, às estruturas de produção artística disseminadas pelo país.