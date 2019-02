O Governo da República Centro Africana (RCA) vincou hoje que o acordo de paz, assinado em 6 de fevereiro com 14 grupos armados, vai ser implementado, apesar do recente incidente no centro do país, que provocou a morte de dois rebeldes.

Em conferência de imprensa realizada na capital da RCA, Bangui, o ministro da Comunicação, Ange-Maxime Kazagui, afirmou que "todas as disposições que constam do acordo de paz estão a ser respeitadas" e que o acordo "vai ser implementado". Ange-Maxime Kazagui admitiu a ocorrência "de incidentes, dificuldades e tentativas de recuo", mas ressalvou que "isso não significa que o acordo de paz é inválido", acrescentando que uma comissão com todos os elementos envolvidos no conflito foi já criada pelo Presidente da RCA, Faustin-Archange Touadera. "O Governo e os grupos armados continuam em conversações, não podemos avançar para a precipitação", sublinhou o ministro, ladeado pelo porta-voz da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da RCA (Minusca), Vladimir Monteiro, que confirmou que "dois elementos armados não identificados" morreram perto de Aliando, no centro do país. O elemento das Nações Unidas salientou que os dois elementos de grupos armados, que controlam 80% de um país com a dimensão de França, abriram fogo sobre uma patrulha da ONU e acabaram por ser atingidos mortalmente na troca de tiros. Continuar a ler Vladimir Monteiro revelou que outros incidentes envolvendo grupos armados verificaram-se na RCA, sem apresentar mais detalhes. Este novo acordo de paz para a RCA, o oitavo depois de 2013, foi assinado em Bangui, depois de negociações em Cartum, no Sudão, com mediação da União Africana (UA). Portugal está presente na RCA desde o início de 2017, no quadro da Minusca. Portugal também integra e lidera a Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana (EUMT-RCA), comandada pelo brigadeiro-general Hermínio Teodoro Maio. Na EUTM-RCA, que está empenhada na reconstrução das forças armadas do país, Portugal participa com um total de 53 militares (36 do Exército, nove da Força Aérea, cinco da Marinha e três militares brasileiros).