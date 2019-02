As autoridades comprometeram-se em criar um governo inclusivo e os grupos armados a respeitar a integridade territorial do país, acabar com as hostilidades e participar no programa Desarmamento, Desmobilização e Reintegração.

O acordo de paz assinado em 6 de fevereiro entre o governo de Bangui e os grupos armados, que controlam 80% do território, tem por objetivo acabar rapidamente com a violência que assola o país desde 2013.

“As perspetivas da República Centro-Africana inspiram-me um otimismo moderado”, declarou durante uma audição na Comissão de Defesa do Senado, realizada em 20 de fevereiro, cujo conteúdo foi divulgado hoje no sítio na internet da câmara alta.

Desde a assinatura do acordo, ocorreram alguns incidentes armados, com vários mortos, mas não qualquer combate de envergadura.

“A União Europeia e a França asseguram o essencial da formação das forças centro-africanas e o fornecimento de armas” a estas forças, indicou Florence Parly.

“Mas a propaganda russa faz crer à população que a formação, o armamento e a ajuda ao desenvolvimento económico são garantidas pela Rússia. Estamos, por consequência, envolvidos num combate de influência”, acrescentou.

A França evidenciou a presença no país de mercenários do grupo Wagner, suspeito de pertencer a um empresário russo, da confiança do Kremlin, e deplorou a existência de uma retórica “antifrancesa”, existente no país desde a chegada dos russos.

“Deixemos este oitavo acordo de paz [desde o início das hostilidades] avançar, mas sem ingenuidades”, alertou a ministra.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na designada Séléka (coligação, na língua franca local), o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

O conflito neste país, com o tamanho da França e uma população que é menos de metade da portuguesa (4,6 milhões), já provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária.

O governo controla cerca de um quinto do território. O resto é dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017, no quadro da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização na República Centro-Africana (MINUSCA).

No início de setembro de 2018, o major-general do Exército Marco Serronha assumiu o cargo de 2.º comandante da MINUSCA, que já sofreu 75 mortos desde que foi criada, em 2014.

Aquela que já é a 4.ª Força Nacional Destacada Conjunta no país é composta por 180 militares (177 do Exército e três da Força Aérea) e iniciou a missão em 05 de setembro. Outros seis militares do Exército integram o comando da missão das Nações Unidas.

Portugal também integra e lidera a Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana (EUMT-RCA), comandada pelo brigadeiro-general Hermínio Teodoro Maio.

Na EUTM-RCA, que está empenhada na reconstrução das Forças Armadas do país, Portugal participa com um total de 53 militares (36 do Exército, nove da Força Aérea, cinco da Marinha e três militares brasileiros).