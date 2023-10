“Tanto a EN2 em Cusquilhão como o acesso norte de Castro Daire à A24 foram reabertos ao trânsito pelas 21:15”, disse à agência Lusa a mesma fonte da GNR.

O acesso norte de Castro Daire, em Custilhão, no sentido Lamego-Viseu e a EN2, na mesma localidade, estavam cortados ao trânsito desde as 19:16, depois de um veículo de mercadorias de caixa aberta se ter despistado e ter ficado a ocupar toda a via.

À agência Lusa, a GNR informou na altura que o trânsito da EN2 foi desviado pela autoestrada e, no acesso à A24, os veículos tinham de usar o acesso sul do concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil Viseu Dão Lafões, o despiste do veículo de caixa aberta, “provocou um ferido ligeiro, o condutor”.

O alerta foi dado pelas 19:16 e no local estiveram sete operacionais apoiados por três veículos dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire e da GNR, indicou a mesma fonte.