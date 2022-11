“A estação Cidade Universitária da linha Amarela do Metropolitano de Lisboa vai ter a sua reabertura ao público antecipada para dia 07 de novembro, pelas 06:30, permitindo assim que a circulação na totalidade da linha Amarela seja retomada um dia antes da data inicialmente prevista”, informou a empresa, em comunicado.

Segundo o Metropolitano de Lisboa, a antecipação da reabertura “resulta dos esforços” para “minimizar os constrangimentos causados aos clientes, através da otimização do calendário previsto” para a intervenção.

Assim, na segunda-feira, o troço entre a estação Campo Grande e a estação Lumiar será cortado entre as 00:00 e a 01:00, para possibilitar a reabertura atempada da estação, explicou a empresa.

Desta forma, durante aquele período, a linha Amarela vai funcionar entre as estações Odivelas/Lumiar e Entre Campos/Rato.

O Metropolitano de Lisboa sublinhou que as intervenções no troço entre o Campo Grande e a Cidade Universitária, vão permitir “obter ganhos significativos ao nível da fiabilidade do serviço da circulação de comboios na linha Amarela”.