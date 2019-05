Segundo o autarca, que apresentou esta tarde o plano de reabilitação dentro das muralhas daquele monumento nacional, as intervenções vão estender-se até 2021, abrangendo os acessos mecânicos, a Casa do Guarda, os celeiros medievais e as igrejas da Pena e de São Pedro.

"Esta é uma obra decisiva para o nosso futuro, que anda a ser planeada há muitos anos, mas que tem sofrido muitas evoluções inerentes ao facto de o castelo ser um monumento nacional e, por isso, ter obrigado a um longo processo com a tutela", disse Gonçalo Lopes.

As intervenções são comparticipadas em 3,1 milhões de euros, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e do programa de Investimentos Territoriais Integrados.

As obras vão avançar faseadamente, começando na próxima segunda-feira pela Casa do Guarda, celeiros medievais e Igreja da Pena, numa empreitada adjudicada por 1,9 milhões de euros e um prazo de execução de 600 dias.