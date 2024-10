A Fundação Real Madrid juntou-se à Cruz Vermelha no lançamento de uma campanha de angariação de fundos destinados a apoiar os afetados pelo temporal e é no âmbito desta iniciativa que os ‘merengues’ doaram um milhão de euros.

O Real Madrid vai, assim, “ajudar as numerosas famílias que se encontram em situação crítica e precisam de toda a ajuda e solidariedade”.

O número provisório de mortos nas inundações que devastaram o sudeste de Espanha subiu hoje para 158, 155 das quais em Valência, segundo um comunicado oficial dos serviços de emergência publicado na rede social X.

Desconhece-se ainda o número de desaparecidos de uma “depressão isolada em níveis altos” – um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em espanhol e como DINA em português — que causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos de Espanha, sobretudo na costa do Mediterrâneo.

Esta é uma das catástrofes naturais mais graves dos últimos 75 anos em Espanha, ultrapassando as inundações de Biescas (Huesca) em 1996, com 87 mortos, e as inundações de Turia em 1957, em que morreram entre 80 e 100 pessoas.