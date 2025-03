De acordo com um comunicado da Procuradoria-Geral dos EUA, Rinsch solicitou um “grande investimento” à plataforma de ‘streaming’ para financiar um programa de televisão e “em vez disso, alegadamente, utilizou os fundos em despesas e investimentos pessoais, incluindo opções altamente especulativas e negociação de criptomoedas”, lê-se no documento assinado pelo procurador-geral interino Matthew Podolsky.

Rinsch foi preso em West Hollywood na terça-feira e deveria comparecer no tribunal federal da Califórnia no final do dia, disseram as autoridades.

O realizador, de 47 anos, é acusado de um caso de fraude eletrónica e de um caso de branqueamento de capitais, cada um com uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Além disso, é acusado de cinco acusações de envolvimento em transações monetárias envolvendo bens derivados de atividades ilegais, cada uma com uma pena máxima de dez anos de prisão.

Isto significa que, se for condenado, poderá enfrentar uma pena máxima de 90 anos de prisão se as penas forem cumpridas consecutivamente.

As autoridades detalharam que a Netflix tinha inicialmente pago cerca de 44 milhões de dólares (40,3 milhões de euros) para comprar uma série inacabada chamada “White Horse” a Rinsch, e que entre o final de 2019 e o início de 2020, o realizador exigiu ainda mais dinheiro à empresa, que acabou por concordar em pagar mais 11 milhões de dólares.

Em vez de utilizar os fundos para completar a série, Rinsch transferiu o dinheiro para várias contas bancárias antes de o consolidar numa conta pessoal e, posteriormente, fez uma série de compras pessoais e especulativas de títulos, “e em menos de dois meses.... Rinsch tinha perdido mais de metade desses fundos”.

O cineasta investiu o resto do dinheiro no mercado das criptomoedas e transferiu os lucros para uma conta pessoal.

Depois disso, Rinsch gastou cerca de dez milhões de dólares em despesas pessoais, incluindo o pagamento de advogados para o seu divórcio, a compra de um Ferrari e cinco Rolls-Royce, numa estadia no hotel Four Seasons, para citar alguns exemplos.

O cineasta é conhecido pelo filme “47 Ronin”, um filme sobre uma lenda japonesa de samurais protagonizado por Keanu Reeves.