“Obviamente que é um processo progressivo, mas queremos garantir que o sistema está em condições de conseguir receber os milhares de exames que são pedidos diariamente, por isso é algo que vamos acompanhar de forma bastante pormenorizada”, disse à Lusa Henrique Martins.

O SPMS promoveu hoje, em Lisboa, a primeira requisição desmaterializada de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), integrada nos exames sem papel.

Durante o encontro, Henrique Martins adiantou que na próxima semana, para além da Unidade de Saúde Familiar da Baixa de Lisboa, "mais cinco locais vão começar a experimentar o projeto e vai passar a haver um em cada região”.

A secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos, marcou presença no evento e, enquanto utente, promoveu o percurso digital dos exames, com o médico a proceder à requisição, de forma desmaterializada de um exame para efetuar num laboratório.

Após a realização da análise, a utente recebeu uma mensagem de alerta no seu telemóvel a indicar que os resultados, entretanto partilhados pelo laboratório, estão disponíveis na sua área do cidadão do portal do Serviço Nacional de Saúde.

Rosa Valente de Matos explicou à Lusa que o facto de a prescrição de exames complementares de diagnóstico ficarem disponíveis em formato eletrónico vai facilitar “a vida dos utentes” e tornar o processo mais “seguro e eficiente”.