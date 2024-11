A situação ocorreu às 13:45, esclareceu a DGRSP, sublinhando que o prisioneiro nunca esteve em situação de acesso ao exterior.

“No dia 27 de novembro, às 13:45 horas, um recluso do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, quando se encontrava em recreio a céu aberto, saltou um muro de um pátio para uma pista no interior do estabelecimento prisional, nunca se encontrando em situação de acesso ao exterior”, lê-se na informação enviada à Lusa.

Segundo aquela direção-geral, o “ato de indisciplina foi detetado pelos elementos da vigilância em tempo real, tendo o recluso infrator acompanhado, sem qualquer resistência, o elemento da vigilância que foi ao seu encontro”.

Em face do ocorrido, acrescenta a nota da DGRSP, foi levantado um processo disciplinar ao recluso.