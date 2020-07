A Greenpeace abriu uma faixa com a mensagem “Clima: atos”, reclamando que o Presidente francês, apesar de falar muito sobre mudanças climáticas, não está a trabalhar para conter o aquecimento global.

A catedral encontrava-se em obras de restauro no seu exterior quando, em abril do ano passado, deflagrou um violento incêndio que demorou cerca de 15 horas a ser extinto.

A origem acidental do incêndio, um curto-circuito, continua a ser privilegiada, embora a causa do fogo não esteja esclarecida, e os resíduos calcinados deverão ser analisados ao pormenor para detetar o menor indício.

As obras de Notre-Dame têm enfrentado vários imprevistos, desde a necessidade de adotar medidas contra a contaminação por chumbo até à crise do novo coronavírus, passando pelo mau tempo no final de 2019, mas foram retomadas no final de abril.

Os andaimes colocados na torre da catedral de Notre-Dame de Paris para arranjar os danos causados pelo incêndio de 2019 serão retirados até final de setembro, assegurou no início de julho o representante do Governo para a reconstrução do monumento.