“As buscas que se mantiveram durante toda a noite estão a ser hoje de manhã reforçadas gradualmente. Já houve reforço com mais uma viatura Amarok do projeto SeaWatch, patrulhas da Polícia Marítima, ‘drones’ e mais um navio da Marinha, que vai juntar-se a outro que esteve durante a noite na zona”, disse à Lusa o capitão do porto da Nazaré.

João Severino Lourenço adiantou ainda que cerca das 08:00 serão iniciadas buscas subaquáticas.

O dispositivo contará ainda com os Bombeiros Voluntários da Nazaré, que prestam apoio logístico aos mergulhadores da Marinha.

As buscas pelos três pescadores decorreram durante a noite com navio NRP Setúbal, depois de o dia terminar sem os mergulhadores conseguirem entrar no barco naufragado ao largo da Marinha Grande.

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa” foi dado às 04:33 de quarta-feira para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Três tripulantes morreram, 11 foram resgatados e há três desaparecidos, naturais da Praia da Leirosa, na Figueira da Foz.