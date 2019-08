O especialista em Pediatria iniciou funções a 01 de agosto no Hospital de Portimão, onde irá manter-se até ao final do mês, estando a usufruir da possibilidade de alojamento gratuito, opção incluída no despacho do Ministério da Saúde, pela primeira vez, este ano.

Apesar de considerar tratar-se de uma iniciativa válida, o secretário regional do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), João Dias, disse à Lusa que o problema da falta de médicos no Algarve é "estrutural" e que "não se resolve com remendos ou pensos rápidos".

"A iniciativa pode ter alguma validade, mas na prática não resolve o problema da carência de médicos", refere, argumentando que "está mais do que demonstrado que estes incentivos não servem a região" e que a questão da falta de profissionais tem que ser encarada "para o ano todo".

Para João Dias, a falta de investimentos e de organização do SNS no Algarve leva a que a maioria dos médicos "optem por sítios onde têm melhores condições", para além do aliciamento dos hospitais privados, que conseguem oferecer melhores salários.

"Parece que temos dois países: do Tejo para cima e do Tejo para baixo. Não há investimentos, nem organização de forma a proporcionar condições de atração", conclui.