As escolas da antiga Alemanha nazi, criadas para formar os futuros líderes do Terceiro Reich, usaram como modelo as escolares particulares britânicas como Eton e Harrow, revela o novo livro da historiadora Helen Roche, a primeira a escrever história abrangente das escolas de elite nazistas, conhecidas como Napolas.

De acordo com o The Guardian, com base numa investigação realizada em 80 arquivos e em seis países, assim como no depoimento de mais de 100 alunos destas escolas, Roche descobriu como o regime nazi estava interessado ​​em aprender com o exemplo de “formação de caráter” do sistema britânico.

As três primeiras Napolas foram criadas em 1933 e foram um presente de aniversário para Hitler, oferecido pelo então ministro da Cultura prussiano, Bernhard Rust. No final da guerra, havia 40 Napolas, incluindo quatro para raparigas.

Entre 1934 e 1939, foram vários os intercâmbios recíprocos entre escolas britânicas e alemãs, com meninos das escolas particulares mais prestigiadas da Grã-Bretanha a frequentarem durante longos períodos Napolas.

Roche, professora da Durham University, explica na sua obra que as autoridades da Napola queriam aprender com o sistema britânico, na esperança de criar um modelo superior para as suas próprias escolas.

Enquanto as escolas particulares britânicas vinham a educar "os governantes do centenário império britânico", Roche disse que estava previsto "que as Napolas treinassem os governantes do‘ Reich de mil anos ’.”

A investigação da historiadora mostrou que estas instituições era muito mais eficazes em doutrinar politicamente os alunos do que, por exemplo, a Juventude Hitleriana, uma vez que as crianças começavam a frequentar as Napolas em muito tenra idade e eram altamente segregadas.