Pielieshenko, que tinha 30 anos, foi bicampeão europeu (2016, 2017) e ficou em quarto lugar na categoria de até 85 quilos nos Jogos Olímpicos do Rio.

“É com grande pesar que informamos que o coração do grande atleta ucraniano Oleksandr Pielieshenko parou de bater”, afirmou a Federação no seu comunicado.

O técnico da equipa ucraniana de levantamento de peso, Victor Slobodianiuk, escreveu no Facebook que Pielieshenko "morreu como herói, a defender a Ucrânia".

Pielieshenko juntou-se às forças armadas ucranianas no início da invasão russa, em fevereiro de 2022, recordou o Comité Olímpico Ucraniano.