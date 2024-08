Anteriormente, estas regiões já tinham sido colocadas sob aviso amarelo devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima”.

Hoje, o arquipélago já está sob aviso amarelo devido ao tempo quente, situação que se prolonga até às 18:00 de sábado na costa norte da Madeira e no Porto Santo. Na costa sul e regiões montanhosas o aviso amarelo vigora até às 23:59 de quinta-feira-feira, passando depois a aviso laranja, até às 18:00 de sábado.

O aviso vermelho é o mais elevado na escala utilizada pelo IPMA e representa uma situação meteorológica de risco extremo, enquanto o laranja, o segundo mais grave, é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

De acordo com as previsões do IPMA, a temperatura deverá ser na ordem dos 31 graus na sexta-feira, sábado e domingo, no Funchal, a principal cidade da Madeira.

Para a zona marítima do arquipélago, a capitania do Funchal emitiu avisos de mau tempo e vento forte.