Em comunicado, o Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social informa que o registo de trabalhadores do serviço doméstico já pode ser feito online, através da Segurança Social Direta (SSD).

"Este novo serviço digital está disponível para o registo dos trabalhadores com remuneração por hora e, no decorrer das próximas semanas, será disponibilizado para os restantes trabalhadores do serviço doméstico", explica a nota enviada para as redações.

"Desde a entrada em vigor da Agenda do Trabalho Digno, a 1 de maio de 2023, e até ao final de outubro, foram realizados 12.126 novos registos de serviço doméstico, o que representa um aumento de 130% face ao período homólogo (5.274)".

A tutela sublinha que fica agora facilitada aos trabalhadores domésticos a inscrição na Segurança Social, "uma vez que, até à data, a inscrição apenas podia ser realizada nos serviços de atendimento ou através de carta".