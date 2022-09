"A Guarda Nacional Republicana (GNR), para assinalar o regresso às aulas, no período de 13 a 16 de setembro, vai realizar um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos diversos intervenientes no ambiente escolar, desde alunos, professores e encarregados de educação, ao longo dos cerca de 5 mil estabelecimentos escolares na sua área de responsabilidade, com o objetivo de sensibilizar para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção ao nível da segurança em geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social", informou a força policial em comunicado.

Neste ano letivo, vai ser lançada a Campanha de sensibilização #A Vida Não É Um Jogo, "dirigida especialmente para crianças e jovens, pais, comunidade escolar e sociedade em geral, que tem como mote 'Aquilo que é feito no mundo digital tem consequências reais no mundo real'".

"Esta campanha tem como objetivo combater o ciberbullying e os fenómenos cada vez mais recorrentes, de desafios virais de risco, amplamente divulgados nas plataformas digitais", é referido.

Assim, a GNR deixa alguns conselhos:

Aos estudantes:

No deslocamento de e para a escola, circular sempre que possível acompanhado ou em grupo e evitar passar em locais isolados ou com pouca luz;

Nem sempre o caminho mais perto é o caminho mais seguro;

Memorizar no telemóvel o número do Posto da GNR local, num dos números de marcação rápida;

À saída, esperar pelos pais, por algum familiar ou amigo dentro da escola;

Escolher bem os conteúdos publicados na Internet;

Não deixar palavras-passe acessíveis, não as mostrar a amigos. Devem ser diferentes para vários serviços;

No caso de ameaças na internet, pedir ajuda a outra pessoa;

Qualquer pessoa pode estar online. Não acreditar em tudo o que dizem ou mostram;

Se acontecer algo perturbador online, deve ser denunciado;

Sempre que houver um problema, os pais ou encarregados de educação devem ser informados. Também pode ser pedida ajuda a um professor ou a um auxiliar da escola.

Aos pais:

Acompanhar o desenvolvimento escolar e as suas rotinas do(s) filho(s);